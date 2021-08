Der neue Blitzer hat schon 1000 Mal ausgelöst

Der erste Ampel-Blitzer im Großherzogtum ist seit dem 23. Juli tatsächlich bereits mehr als 1000 Mal ausgelöst worden. Dies erklärt Mobilitätsminister François Bausch am Freitag in einer parlamentarischen Antwort an die Umweltbeauftragte Chantal Gary.

582 Autofahrer überfuhren demnach die rote Ampel und verloren zwei Punkte in ihrem Führerschein. Gleichzeitig seien knapp über 23.000 Euro in die Staatskasse geflossen, da das Radargerät nicht nur Ampelverstöße, sondern auch Geschwindigkeitsüberschreitungen kontrolliert. 476 Autofahrer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit (50 Stundenkilometer) und wurden mit 49 Euro Bußgeld verwarnt. Der Minister wies jedoch darauf hin, dass keines der Fahrzeuge mit mehr als Tempo 65 erwischt wurde.

36 Autofahrer wurden demnach gleich doppelt bestraft: Sie waren beim Überfahren der roten Ampel auch noch zu schnell.

(L'essentiel)