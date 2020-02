Einrichtung der Nordea-​​Bank unter dem Hammer

«Es gibt einige wirklich schöne Designobjekte», schwärmte Jørgen am Sonntag in den ehemaligen Räumlichkeiten der Nordea Bank in Luxemburg und blätterte den Auktionskatalog durch. Das Auktionshaus Lux-Auction organisierte den Verkauf der Möbel und Gemälde der schwedischen Bank nach der Schließung der Luxemburger Filiale im Jahr 2019.

«Normalerweise führen wir solche Autionen nicht durch. Aber hier ist es etwas anders. Es geht um Werke großer skandinavischer Designer und Künstler» , bemerkt Adrien Denoyelle, Geschäftsführer von Lux-Auction, und dreht einen Stuhl um, um die Handschrift des dänischen Designers Erik Jørgensen zu zeigen. «Wir schätzen, dass der Stuhl für 1500 bis 2500 Euro verkauft wird. Im Internet werden solche Stücke zu weitaus höheren Preisen gehandelt.»

Die Besonderheit des Verkaufs bestand darin, dass der Verkäufer keine Mindestpreise festgelegt hat. Das weckte ein großes Interesse: Etwa 50 feste Angebote wurden im Vorfeld abgegeben. 80 weitere potenzielle Käufer erschienen am Sonntag. So wie Catrine, die ein Gemälde auf dem Wunschzettel hatte: «Ich kenne das Bild schon lange. Ich bin bereit 1500 Euro für drei Bilder auszugeben», sagt die Dänin.

(Séverine Goffin/L'essentiel)