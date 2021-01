Strassener «Öko-​​Faschist» steht vor Gericht

Zwei junge schwedische Männer, die Teil einer ökofaschistischen Organisation und einer internationalen Neonazi-Gruppe sein sollen, stehen seit Freitag in ihrem Heimatland vor Gericht. Das berichten verschiedene schwedische Medien. Das Gericht hat zunächst drei Verhandlungstage angesetzt.

Ihnen wird vorgeworfen, im Oktober 2019 mehrere Gebäude auf einer Nerzfarm angezündet und zerstört zu haben. Die Angeklagten, Alexander Holmberg, 18, and Zeke Blomquist, 20, haben sich nach Angaben der schwedischen Justiz vor mehreren Jahren über einen gemeinsamen Freund in Luxemburg, genauer gesagt in Strassen, kennengelernt.

Geplanter Bombenanschlag und Mord

Der Luxemburger Nachrichtendienst Srel ist nach L'essentiel-Informationen auf das Einfamilienhaus in Strassen wegen möglichen Verstößen gegen das Waffengesetz und Lagerung von explosivem Material aufmerksam gemacht worden. Nach einer Hausdurchsuchung durch eine Spezialeinheit der Police Grand-Ducale wurde Holmberg, der zu dem Zeitpunkt in Strassen wohnte, im Februar 2020 verhaftet und für neun Monate in Untersuchungshaft genommen. Im November 2020 hat die Ratskammer des Berufungsgerichtes entschieden, Holmberg unter Auflagen aus der Untersuchungshaft zu entlassen. Das Ermittlungsverfahren gegen Holmberg in Luxemburg laufe unterdessen weiter, wie ein Sprecher der Luxemburger Justiz gegenüber L'essentiel bestätigte. Auch im Großherzogtum drohe dem heute 19-Jährigen weiterhin eine strafrechtliche Verfolgung.

Ein Video des Feuers der Nerzfarm, das die «Green Brigade», eine inzwischen aufgelöste militante ökofaschistische Gruppe, die mit der US-amerikanischen Neonazi-Terrororganisation «Base» verbunden ist, zu Propagandazwecken nutzte, tauchte kurz nach dem Brand im Internet auf.

Äußerstes rechtes Spektrum

Wie schwedisch Medien den zuständigen Staatsanwalt, Henrik Olin, zitieren hätten Holmberg und Blomquist im Juni 2019 auch den Plan verfolgt, einen selbstgebauten Sprengsatz in einer Abtreibungsklinik in der schwedischen Hauptstadt Stockholm zu zünden. Im Januar 2020 hätten sie auch ins Auge gefasst, einen Richter zu ermorden, weil dieser ein in ihren Augen zu mildes Urteil gegen einen Mann aus Somalia verhängt hatte.

Olin ordnet sowohl die «Green Brigade» als auch «Base» dem äußersten rechten Spektrum zu. Es sei unzweifelhaft, dass Holmberg und Blomquist Neonazis seien. Die luxemburgische Justiz arbeitet in diesem Fall noch immer mit der schwedischen zusammen.

(sw/hoc/L'essentiel)