Durch Corona boomen die Lieferservices

Die Restaurants im Großherzogtum mussten am 25. November zum zweiten Mal in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie schließen. Lediglich Außer-Haus-Bestellungen sind seitdem zugelassen, weshalb viele Betriebe ihre Arbeit umgestellt haben und auf einen florierenden To-Go-Service setzen. 25 Prozent von 1500 befragten Menschen in Luxemburg haben einer Statec-Umfrage zufolge auf diese Weise schon die lokale Gastronomie unterstützt.

Rund 50 Prozent der Befragten gaben sogar an, dass sie öfter als üblich auf Restaurant-Bestellungen zurückgegriffen haben. Laut Statec sind die 16- bis 34-Jährigen diejenigen, die am meisten bestellt haben. Auch die Höhe des Einkommens trägt maßgeblich zur Regelmäßigkeit bei. Der Besitzer der Hosteria Gusto in Esch/Alzette bestätigt diesen Trend. In seinem Restaurant wurde der Lieferservice mit der Pandemie geboren. «Es hat alles verändert, wir erhalten Aufträge von neuen Kunden», erklärt Sergio Pitasi. Er liefert selbst aus und hat zwei Köche, die in Kurzarbeit abwechselnd in Schichten arbeiten. Ein weiterer Mitarbeiter geht ans Telefon.

«Ich verdiene so an einem Tag maximal 900 Euro. Das ist nicht mein üblicher Umsatz, aber zwischen 50 Euro und einer leeren Kasse war die Wahl schnell getroffen», so der Restaurant-Betreiber. «Ich habe mich einer Lieferplattform angeschlossen, das kostet mich dann im Endeffekt nochmal zehn Prozent.» Klassische Restaurant-Kunden, die an einem Abend «Aperitif, Hauptgericht und Dessert» bestellen, wird der Lieferservice aber nie ersetzen können.

(nc/L'essentiel)