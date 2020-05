Gratis-​​Hotelnacht für Luxemburger und Pendler

Wie überall in Europa wird der Tourismussektor von der Corona-Krise hart getroffen. Da die Grenzen geschlossen sind, kommen trotz sommerlichen Wetters keine Touristen mehr, und die Branche leidet. Obwohl Hotels unter bestimmten Bedingungen geöffnet bleiben dürfen, kommen seit Mitte März kaum zahlende Gäste.

Neben einer Reihe von anderen Maßnahmen zur Wiederbelebung der Wirtschaft des Landes hat die Regierung erklärt, den Tourismussektor gezielt unterstützen zu wollen. So werde «jeder Einwohner und Grenzgänger einen Gutschein für eine Übernachtung» in Luxemburg erhalten, kündigte Premierminister Xavier Bettel am Mittwoch auf einer Pressekonferenz an.

Die Details für diese Übernachtung werden von der Regierung in den kommenden Tagen vorgestellt.

(jw/L'essentiel)