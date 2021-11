Anton Schuster aus Luxemburg wird vermisst

Anton Schuster hat am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr sein Haus am Boulevard Jules Salentiny in Luxemburg-Stadt verlassen und ist bis jetzt nicht zurückgekehrt. Deshalb bittet die Police Grand-Ducale um Hinweise der Bevölkerung an den Notruf 113.

Der 84-Jährige soll mit einer roten Kapuzenjacke mit grauen gestrickten Ärmeln, einer dunkelgrauen Samthose und schwarzen Schuhen bekleidet sein. Möglicherweise trage er eine Trompete und eine Umhängetasche bei sich. Er ist etwa 1,72 groß, wiegt etwa 70 Kilogramm und spricht eine Mischung aus Luxemburgisch und Deutsch.

(L'essentiel)