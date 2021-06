Immobilienboom trifft Luxemburg besonders hart

Den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen ist in vielen Regionen der Welt zu einem schwierigen Unterfangen geworden. In der deutschen Stadt Hamburg müssen Interessenten schon viel Glück haben, im türkischen Istanbul ist es nahezu unmöglich geworden. Rund um den Globus haben die Preise für Häuser und Wohnungen zuletzt kräftig angezogen. Das geht aus der «Global House Price Index»-Studie der Immobilienberatung «Knight Frank» hervor, über die zunächst die Süddeutsche Zeitung berichtete.

Zwischen März 2020 und März 2021 beobachteten die Immobilienexperten in 13 Staaten Preisanstiege im zweistelligen Prozentbereich. Am rasantesten seien die Preise in der Türkei in die Höhe geschnellt: Dort wurde im Jahresvergleich ein 32-prozentiges Plus verzeichnet. Auf Rang zwei folgt Neuseeland mit etwa 22 Prozent. Danach kommt schon Luxemburg, wo ein Plus von 17 Prozent zu Buche steht.

Zu wenig Neubauten und Investoren auf Renditejagd

Zuwachsraten im zweistelligen Bereich gab es auch in den USA, Kanada, Großbritannien, den Niederlanden, der Slowakei, Schweden, Norwegen, Russland, Österreich und Peru. Deutschland befindet sich mit plus 8,1 Prozent auf Rang 20, Frankreich mit einem 6,4-prozentigen Zuwachs auf Rang 26 und Belgien mit 5,7 Prozent auf Platz 31. In Spanien sind die Immobilien dagegen um 1,8 Prozent günstiger geworden. Im globalen Schnitt sind die Immobilienpreise in den besagten zwölf Monaten um 7,3 Prozent angestiegen – der stärkste Zuwachs seit Ende 2006.

Die Ursachen für die Preisexplosion seien überall die gleichen: Zu wenig Neubauten bei einer immer stärker werdenden Nachfrage, die Corona-Pandemie und der mit dem Homeoffice-Boom verbundene Wunsch nach den eigenen vier Wänden sowie Investoren, die auf Renditejagd die Preise in die Höhe treiben.

(sw/L'essentiel)