Jugendliche nutzen Schueberfouer zum Protest

Das Amazonas-Gebiet, die grüne Lunge des Planeten, geht gerade buchstäblich in Rauch auf. Seit Tagen wütet ein verheerender Waldbrand. Youth For Climate Luxemburg wird mit einer internationalen Aktion im Rahmen der Fridays For Future-Bewegung ab 17 Uhr auf der heute eröffneten Schueberfouer darauf aufmerksam machen. Mit dem weltweiten Symbol «#SOSAmazonia» will man die «maximale Aufmerksamkeit» haben, um auf die Umweltkatastrophe hinzuweisen, wie Youth for Climate Luxemburg auf ihrer Facebookseite ankündigt.

Die jungen Demonstranten wollen ihre Wut über die brasilianische Regierung zum Ausdruck bringen, die ihrer Meinung nach die Klimakrise beschleunigt, indem sie die Entwaldung im Amazonasgebiet fördert. «Wir fordern Politiker auf der ganzen Welt auf, Maßnahmen zu ergreifen und die Zerstörung dieses lebenswichtigen Ökosystems anzuprangern», schrieb Youth for Climate in einer Erklärung am Donnerstagabend.

