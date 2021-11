«Ein Gendarme hat in Luxemburg nichts zu sagen»

Am 26. Juli kam es auf dem Gelände einer Tankstelle in Esch/Alzette zwischen zwei Männern zu einer verbalen Auseinandersetzung. Diese begann, als ein Kunde einem französischen Gendarme vorwarf, seine Dienstwaffe zu tragen. «Ein französischer Gendarme darf auf luxemburgischem Gebiet nicht bewaffnet sein. Also beschloss ich, ihn zu filmen», erklärte der Luxemburger L'essentiel gegenüber.

Dem Beamten habe die Vorgehensweise nicht gefallen. Infolgedessen habe zwischen den beiden Männern ein ziemlich hitziger mündlicher Austausch stattgefunden. «Er forderte mich dazu auf, mit den Fotos aufzuhören und beleidigte mich. Ein französischer Gendarme hat in Luxemburg nichts zu sagen», erzählt der Mann weiter und erstattete später Anzeige.

Auf Nachfrage von L'essentiel bezeichnete die französische Gendarmerie die Auseinandersetzung als «Ereignis ohne große Bedeutung». Dem Anzeigeerstatter habe es einfach nicht gefallen, dass die Streife in Luxemburg anhielt, um zu tanken – obwohl dies völlig legal sei, hieß es seitens der französischen Dienststelle. «Es kam zwar zu einer Auseinandersetzung, doch diese verlief ohne weitere Vorkommnisse. Ich bezweifele, dass mein Kollege den Mann beleidigte», sagte der verantwortliche Offizier. Außerdem würden die Beamten über das Recht am eigenen Bild verfügen.

Dienstwaffe im Ausland verboten – mit Ausnahmen

Der betroffene Beamte zeigte sich von der Anzeige überrascht. «Ich wusste nicht einmal davon. Die Luxemburger Amtskollegen haben jedenfalls in der Sache weiter nicht ermittelt», sagt er. Auch die luxemburgische Staatsanwaltschaft und die Police Grand-Ducale machten keine Aussage zu diesem Fall. Einem Beamten aus dem Ausland ist gesetzlich verboten, die Grenze mit seiner Dienstwaffe zu überschreiten. In der Praxis halten sich jedoch viele Beamten nicht an diese Vorschrift – insbesondere in Regionen, in denen der Grenzübertritt üblich ist.

Allerdings hat die französische Polizei, als auch die Gendarmerie bei schwerwiegenden Straftaten, das Recht auf grenzüberschreitende Nacheile. Außerdem gibt es gemeinsame Patrouillen und weitere Kooperationsformen. «Im Rahmen von Konzertierungssitzungen, zum Beispiel, ist es üblich, dass französische Beamte täglich mit ihrem Dienstwagen und im Uniform auf luxemburgischem Gebiet unterwegs sind», hieß es seitens der großherzoglichen Polizei.

(Thomas Holzer/L'essentiel)