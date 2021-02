Der Elektroroller wird von den Gehwegen verbannt

Seit dem 1. Januar 2021 gilt eine neue Straßenverkehrsordnung. In dieser werden unter anderem neue Regelungen, die den Gebrauch von Motorrollern und Elektrorollern in Luxemburg regeln, festgelegt.

Zwei neue Begriffe «personal mobility device» (PMD) und «electric micro-vehicle» (EVM) sind in den neuen Regelungen zur Elektromobilität enthalten. Was unter den neuen Begriffen zu verstehen ist, erklärte das Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten am Freitagnachmittag bei einer Pressekonferenz auf dem Kirchberg.

Personal Transport Device (PDE)

Skateboards, Tretroller und Rollerskates fallen unter den Begriff Personal Transport Device (PDE). Sie gelten als individuelles Fortbewegungsmittel von geringer Größe und ohne Elektromotor. Sie können auch mit einem Lenker oder einem Sitz ausgestattet sein. Sie sind auf Gehwegen für Fußgänger und Rollschuhfahrer erlaubt. Für diese Fortbewegungsmittel gilt maximal Schritttempo. Zudem haben Fußgänger den absoluten Vorrang. Der Personentransport und das Abschleppen sind verboten.

Micro electric vehicle (MVE)

Unter dem Begriff Micro electric vehicle sind die sogenannten Onewheels, Gyropods und Elektroroller einzuordnen. Hierunter versteht man kleine elektrische Fortbewegungsmittel, die für den Transport einer Person ausgelegt sind und die über ein oder mehrere Räder verfügen. Auch sie können mit einem Lenker oder Sitz ausgestattet sein. Die Nutzung ist sowohl auf Radwegen als auch im Straßenverkehr erlaubt. Kindern unter zehn Jahren ist es auch gestattet, damit in Fußgängerzonen zu fahren. Der Personentransport und das Abschleppen sind auch hiermit nicht erlaubt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit für diese Fortbewegungsmittel beträgt 25 Stundenkilometer. Das elektrische Licht ist bei diesen Fahrzeugen sowohl tagsüber als auch nachts einzuschalten. Weder ein Kennzeichen noch eine Kfz-Haftpflichtversicherung sind hierfür erforderlich.

(Frédéric Lambert/L’essentie)