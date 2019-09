Polizei kündigt «Edward»-​​Kontrollmarathon an

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Donnerstag, den 26. September 2019, ist «Edward-Tag», also der «European day without a road death». Die Verkehrspolizisten der europäischen Länder haben dieses Datum ins Leben gerufen, um die Verkehrsteilnehmer für die Gefahren der Straße zu sensibilisieren.

Um dies zu gewährleisten, rückt die Police Grand-Ducale am Donnerstag verstärkt aus und wird verschiedene Kontrollen im ganzen Großherzogtum durchführen. Ziel der Aktion ist es, die Bevölkerung an die Risiken und Gefahren des Straßenverkehrs zu erinnern und damit langfristig Verkehrsunfälle zu reduzieren.

(L'essentiel)