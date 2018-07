Die Spritpreise klettern wieder langsam

Es wäre auch zu schön gewesen! Ein ganzer Monat ohne Preissteigerung an den Tankstellen hat für Entlastung in den Geldbeuteln gesorgt. Nach der kurzen Verschnaufpause im Juni klettern die Preise für Benzin und Diesel in Luxemburg aber wieder. In der Nacht zum Dienstag, ab 0 Uhr, steigt der Preis für den Liter Diesel um ganze 2,3 Cent auf 1,125 Euro.

Auch die Benzinpreise bleiben diesmal nicht unangetastet. Der Liter Super wird 1,7 Cent teurer und kostet damit 1,274 Euro pro Liter, während Super Plus mit 1,8 Cent mehr zu Buche schlägt und sich damit bei 1,333 Euro einpendelt.

(L'essentiel)