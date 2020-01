In Mamer fiel der Strom für zwei Stunden aus

In Mamer und Capellen fiel am Donnerstag gegen 14.30 Uhr der Strom aus. Der Stromausfall dauerte etwa zwei Stunden. Die Stadtverwaltung teilte L'essentiel mit, dass der Netzbetreiber Creos an der Lösung des Problems arbeite. Die Arbeiten können den «ganzen Nachmittag dauern».

Creos sagte auf Nachfrage unserer Zeitung, dass der Ausfall «fast behoben» sei. Einen Grund für den Ausfall nannte der Netzbetreiber nicht.

(L'essentiel)