Die Wetterfrösche wachen seit 73 Jahren am Findel

Seit Ende 1946 sitzen die Wetterexperten von MeteoLux am Findel. Mittlerweile arbeitet ein fünfzehn-köpfiges Team an den Wetterprognosen nicht weit von den startenden und landenden Jets. «Hier beobachten wir das Wetter rund um die Uhr», erklärt Adnan Ceman, Leiter des meteorologischen Dienstes. Aus einem Teil der Büros sehen die Beobachter deutlich den Turm von Düdelingen in 18 Kilometer Entfernung und das Atomkraftwerk Cattenom in Frankreich in 21 Kilometer Entfernung. Das ist äußerst wichtig, schließlich hat das Team von MeteoLux die Aufgabe, über kodierte Meldungen Echtzeitinformationen über die Wetterbedingungen für den Flugverkehr zu liefern.

«Sichtweite am Boden, Wolkendichte, Nebel, Regen... auf unsere Prognosen und Messwerte wird international zurückgegriffen», erklärt Ceman. Die Beobachtung des Wetters für den Flugverkehr ist eine der frühesten historischen Aufgaben von MeteoLux, lange bevor es um die allgemeinen Wetterinformationen für die Öffentlichkeit ging. Die klassische Wettervorhersage wird in einem anderen Bereich im Flughafen zusammengestellt, mit weniger Aussicht auf das Großherzogtum und dafür an umso mehr Computermonitoren.

Kooperationen mit Frankreich und Belgien

Luxemburg kooperiert mit MétéoFrance, außerdem gibt es «auch ein tägliches Briefing mit Brüssel», sagt Adnan Ceman. Die Prognosen basieren auf Sensoren, die im ganzen Land installiert sind, und auf einer ultrapräzisen Software, die es ermöglicht, Informationen in sehr kleinem Maßstab zu lokalisieren. «Wir haben Satellitenbilder, Infrarot- und Wasserdampfmessungen... die Vorhersagen sind für vier oder fünf Tagen zuverlässig», erklärt einer der Meteorologen.

Die Vorhersagen gehen als tägliche Bulletins an die Öffentlichkeit. «Zweimal am Tag werten wir seit 2018 Parameter wie Wind, Gewitter, Hitze, Regen, und Schnee nach vordefinierten Schwellenwerten aus. Das Gesundheitsministerium nutzt unsere Warnungen zum Schutz der Bevölkerung, insbesondere im Falle einer Hitzewelle.» Viele wissen es nicht, aber jeder kann MeteoLux kostenlos kontaktieren, um Informationen über das Wetter zu erhalten, vom Veranstaltungsorganisator bis zum Landwirt.

(nc/L'essentiel)