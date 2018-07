Sieben Fahrräder aus mBoxen gestohlen

Seit April 2014 gibt es in Luxemburg gesicherte Fahrradabstellplätze, die sogenannten mBoxen. Diese wurden als Maßnahme gegen Fahrraddiebe und Vandalen eingeführt. Mittlerweile findet man mBoxen an 25 Standorten im ganzen Land. Radfahrer können ihr Gerät in einem überdachten «Käfig» abstellen, der Zugang zur Anlage erfolgt per Magnetkarte.

Wie sicher die mBoxen sind, zeigt eine parlamentarische Antwort von Infrastrukturminister François Bausch (Déi Gréng): Auf Nachfrage der DP-Abgeordneten Max Hahn und Claude Lamberty erklärt er, dass innerhalb von vier Jahren gerade einmal sieben Fahrräder aus den Anlagen geklaut wurden.

Zusätzliche Sicherung wird empfohlen

Einer der Diebstähle sei vergangenen Februar aufgrund einer elektrischen Panne geschehen. Die mBox stand demnach für jedermann offen. Zudem hatten einige Nutzer offenbar darauf verzichtet, die Fahrräder im Inneren des Abstellplatzes zusätzlich mit einem Schloss zu sichern.

Nach Angaben der Behörden sind die mBoxen bislang wenig störungsanfällig. Techniker mussten seit Anfang des Jahres zu fünf der 25 Fahrradboxen ausrücken, um insgesamt acht Probleme vor Ort zu beheben.

(jg/L'essentiel)