Großherzog spricht Luxemburgern Mut zu

«Das Jahr 2020 war für uns alle eine große Herausforderung, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben». Die Weihnachtsansprache des Großherzogs am 24. Dezember steht unweigerlich im Zeichen der Corona-Krise. «Ja, unsere Freiheiten sind besonders eingeschränkt worden. Und das auf eine noch nie da gewesene Art und Weise», gibt Henri zu. «Aber diese Maßnahmen sind notwendig, um unsere Mitbürger, unsere Angehörigen und uns selbst zu schützen, und sie sind zeitlich begrenzt.»

Das Staatsoberhaupt geht in seiner Rede auch auf den Ausnahmezustand im März ein. Ein Zustand, den es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gab im Großherzogtum. Das sei «eine schwierige Entscheidung mit schweren Auswirkungen» gewesen, die von der gesamten Abgeordnetenkammer unterstützt worden sei. Henri weist jedoch darauf hin, dass die Debatten in der Chamber weiter geführt werden, um «die richtige Balance zwischen strengen und weniger strengen Maßnahmen» zu finden. «Das ist es, was Demokratie ausmacht».

«Das ist unsere Hoffnung und unser Ziel!»

Der Großherzog erinnert daran, dass «Wissenschaftler, Ärzte und Regierungen weiterhin ihre Bemühungen fortsetzen, um die besten Wege zum Schutz der Bevölkerung zu finden». Außerdem thematisiert er den Impfstoff, der nach Weihnachten zum Einsatz kommen soll. Dieser erlaube zu einem Leben ohne Angst und langsam auch Normalität» zurückkehren zu können. «Das ist unsere Hoffnung und unser Ziel!» Er fügt hinzu, dass jedoch weiterhin Geduld gefragt sei.

Auch der Ausgang der Pandemie beschäftigt den Monarchen: «Meine ersten Gedanken sind bei denjenigen, die durch Covid ihr Leben verloren haben, sowie bei ihren Familien und Freunden. Es ist der Großherzogin und mir sehr wichtig, unser tiefstes Beileid auszudrücken.» Denjenigen, die derzeit noch mit dem Virus oder seinen Spätfolgen kämpfen, wünsche das großherzogliche Paar Mut. Auch die älteren und verletzlichen Menschen, die «häufig alleine» sind, sowie Kinder, Jugendliche und junge Menschen, die eine besonders schwierige Zeit durchleben müssen, beschäftigen den Großherzog.

«Ohne Sie schaffen wir es nicht!»

Der Großherzog nutzt seine Rede auch um ein großes Dankeschön «an die Lehrer und all jene zu richten, die einen wichtigen Beruf für das Funktionieren der Gesellschaft ausüben.» An die Pflegekräfte gerichtet, sagt er: «Der Druck, der auf Ihnen lastet, ist immens und dennoch leisten Sie großartige Arbeit.» Der Monarch wiederholt danach zunächst seinen Dank auf Französisch und dann auf Deutsch. Er wolle von ganzem Herzen für den beispiellosen Einsatz der Grenzgänger danken. «Ohne Sie schaffen wir es nicht!», betont er. Der Zusammenhalt innerhalb des Landes habe das Staatsoberhaupt beeindruckt, auch das dieser bereits seit Monaten anhalte.

Die Pandemie habe die Wirtschaft des Landes hart getroffen und zahlreiche Sektoren litten weiterhin unter den Folgen, dennoch glaubt Henri, dass Luxemburg nur in Zusammenarbeit mit den andern europäischen Ländern der Krise entkommen könne. «Blinder Nationalismus bietet keine Lösung für die aktuellen Herausforderungen», betont der Großherzog. Er unterstreicht auch die Bedeutung von Maßnahmen gegen den Klimawandel und spricht zudem Themen an, die für ihn persönlich von Bedeutung waren. Zu seinem 20-jährigen Thronjubiläum sagt er, das seien 20 Jahre, «in denen ich glücklich und stolz war, das Privileg zu haben, den Interessen des Landes und seiner Menschen zu dienen». Die Geburt seines Enkels Prinz Charles habe ihn mit einer «enormen Freude» erfüllt.

«Nach der Dunkelheit kommt das Licht»

«Diese Tage am Jahresende scheinen mir eine Zeit der persönlichen Selbstbesinnung zu sein», um «zu erkennen, was wirklich wichtig ist: Familie, Freunde und füreinander da sein». Wenn die Sorge uns drückt, sei es wichtig, nicht zu resignieren.

Großherzog Henri erinnert an den Aufruf seiner Großmutter, Großherzogin Charlotte aus dem Jahr 1942, als die Nationalsozialisten das Land besetzten. «Lassen Sie vor allem nicht den Kopf hängen in diesen schwierigen Zeiten». Er fügt einen Hauch von Optimismus hinzu. «Nach der Dunkelheit kommt das Licht.»

(JW/L'essentiel)