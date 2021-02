Bus und Bahn fahren ist zurzeit «viel angenehmer»

«Es ist viel ruhiger als sonst», fällt dem 25 Jahre alten Eric zur derzeitigen Situation in den Bahnen des Landes ein. Mit dem Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 ist die Auslastung der öffentlichen Verkehrsmittel in Luxemburg deutlich zurückgegangen. Ein Zustand, an den sich der junge Mann gewöhnen könnte: «Ich pendele zwischen Thionville und Luxemburg. Es ist einfach viel weniger los. Das macht die Fahrt viel angenehmer.» Außerdem habe er festgestellt, dass die Autobahnen fast genauso voll sind, wie vor der Krise.

Eine Beobachtung, die auch Aurélie gemacht hat: «Es kommt mir so vor, als wäre fast niemand im Homeoffice. Besonders zu den Stoßzeiten sind die Straßen sehr voll. Durch die öffentlichen Verkehrsmittel spare ich Zeit.»

Fahrgastzahlen in Tram bleiben auf gleichem Niveau

Die Tram werde nach wie vor viel genutzt. «Es ist ein bisschen eng, aber in den Bussen herrscht noch mehr Betrieb», wie Coralie sagt. Florian, ein Grenzgänger aus Belgien sieht das anders: «Ich finde, dass in den Bussen durch die Pandemie weniger los ist. Jeder hat seinen eigenen Platz und die Menschen respektieren die Hygienemaßnahmen.»

Die Bahn hat einen starken Rückgang der Fahrgastzahlen verzeichnet. Im April 2020 wurden 93 Prozent weniger Fahrgäste gezählt als im April 2019. Für Dezember 2020 meldete die CFL 39 Prozent weniger Kunden als im Jahr 2019. Das Gleiche gilt für Busse, mit 82 Prozent weniger Fahrgästen während des Einschlusses. Die Busgesellschaften verzeichneten im Vergleich zum Vorjahr einen 82-prozentigen Rückgang während des ersten Lockdowns und einen 46-prozentigen während des zweiten. Lediglich die Tram meldete ungefähr gleichbleibende Fahrgastzahlen.

(L'essentiel)