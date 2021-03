«Viele Kunden sind von Dating-​​Seiten enttäuscht»

Geschlossene Cafés, Restaurants und Clubs machen Singles auf der Suche das Leben schwer – und lassen sie nach Alternativen suchen. «Singles hatten viel Zeit, darüber nachzudenken, an welchem Punkt des Lebens sie stehen. Sie wollen nicht mehr alleine sein», erklärt Sabine Pasquier, Direktorin der Heiratsagentur Atoutcœurs, die auch in Luxemburg Heiratswillige vermittelt. Seit Beginn der Pandemie habe sich die Zahl der Anfragen verdreifacht, sowohl in Luxemburg als auch in Frankreich und Belgien.

«Wir haben viele Kunden, die von Dating-Seiten enttäuscht sind», sagt sie. Claudia Neumeister, die Gründerin von Luxdates stimmt zu: «Die Leute haben von Apps und Fake-Profilen die Nase voll.» Daher sei es beliebt, eine dritte Partei zu Rate zu ziehen, um die große Liebe zu finden. Auch Jüngere fühlten sich von diesem Konzept inzwischen mehr angesprochen. Während die Mehrheit der Luxdates-Kunden vor der Pandemie etwa zwischen 35 und 50 Jahre alt war, kämen nun vermehrt 22- bis 30-Jährige hinzu, wie Claudia Neumeister berichtet.

Auch Stéphane Patry, Geschäftsführer der in der Großregion agierenden Website «Le speed-dating» habe auf seiner Plattform neues Klientel gewonnen. Durch Videodating kämen bei ihm Kunden hinzu, die sich vorher gar nicht erst zum Daten in Bars und Restaurants getraut hätten.

(im/L'essentiel)