Disney+ ist jetzt auch in Luxemburg verfügbar

Lange mussten die Luxemburger sich gedulden, doch jetzt startet Disneys Streamingdienst auch im Großherzogtum. Im November 2019 startete Disney+ auf dem nordamerikanischen Heimatmarkt. Im vergangen März und April wurde der Dienst dann auch in Deutschland und Frankreich gestartet, an diesem Dienstag kommen auch Luxemburger Disney-Fans in den Genuss des Angebots. Mit ihnen können sich auch Kunden in Belgien und Portugal daran erfreuen. Die Zahlen übertreffen bereits jetzt alle Erwartungen. Der VoD-Dienst knackte im August die Marke von 60 Millionen Abonnenten und erreichte damit das Fünfjahresziel in acht Monaten.

Das Angebot der Plattform umfasst Produktionen von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic. Neben Spiel- und Kurzfilmen sind auch Serien und Dokumentarfilme im Repertoire des Anbieters. Derzeit verfügt Disney+ über 700 Filme und 350 Serien. Die Preispolitik dürfte ihren Teil zum Erfolg des Angebots beitragen. Ein Monatsabo für Disney+ schlägt mit 6,99 Euro zu Buche, für das Jahresabo werden 69,99 Euro fällig.

Die Inhalte werden in HD und ohne Werbung angeboten, vier Streams sind gleichzeitig möglich. Unbegrenzte Downloads auf zehn Geräten, personalisierte Empfehlungen und die Konfiguration von bis zu sieben Profilen runden das Angebot ab. Eine aus dem Star Wars-Universum abgeleitete Serie, «The Mandalorian», die von Abenteuern am Rande der Galaxie erzählt, inspirierte den luxemburgischen Street-Art-Künstler David Soner, zu dessen Wandbild «The Mandalorian and The Child» im Herzen von Leudelingen.

(Cédric Botzung/L'essentiel)