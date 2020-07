Filmfond fördert 21 Projekte mit über elf Millionen Euro

Der Auswahlausschuss der Gesellschaft für Filmförderung in Luxemburg hat in seiner vergangenen Sitzung beschlossen, 21 audiovisuelle Projekte in Luxemburg mit einem Gesamtvolumen von 11.003.985 Millionen Euro zu finanzieren und zu unterstützen.

Wie der Auswahlausschuss der Filmfördergesellschaft mitteilt, werden von 57 Bewerbungen nun 21 Projekte konkret gefördert. Demnach werden die Entwicklung oder die Produktion von 21 Filmprojekten unterschiedlicher Genres gefördert: Von Spielfilmen, Trick- oder Animationsfilmen über Dokumentarfilmen bis hin zu Animations- oder Doku-Fiktionsserien.

(L'essentiel)