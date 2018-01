In Luxemburg gibt's jetzt 2500 Euro für den Hybrid

Seit dem 1. Januar können Käufer eines Hybridfahrzeugs, das weniger Kohlenstoffdioxid pro Kilometer ausstößt, von einem Zuschuss in Höhe von bis zu 2500 Euro profitieren. Dafür kommen aber nur wenige Fahrzeuge kommen in Frage. Der Toyota Prius, einer der ersten Hybriden, bläst beispielsweise 76 Gramm CO2 in die Luft. Der Käufer sollte sich also genau informieren.

Nach der Einführung des 5000-Euro-Zuschusses für den Kauf von Elektrofahrzeugen im Jahr 2017, unterstützt die Regierung damit nun auch den Hybridantrieb.

Netz des Ladestationen wird ausgebaut

Im vergangenen Jahr waren im Großherzogtum 2480 Hybridfahrzeuge zugelassen während 533 Elektrofahrzeuge auf den Straßen unterwegs waren. Kleine Zahlen im Vergleich zu den 52.776 verkauften Diesel und Benzinern, allerdings wächst der Anteil der alternativen Antriebe von Jahr zu Jahr. 2016 wurden 447 Elektroautos zugelassen.

Um die Elektrofahrzeuge aufzuladen, plant Luxemburg, bis 2020 sein Ladestationen-Netz auf 800 Terminals aufzustocken, an denen jeweils zwei Fahrzeuge geladen werden können.

Derzeit gibt es etwa hundert Stationen, vor allem in der Hauptstadt und in der Umgebung von Mamer und Capellen. Im Osten des Landes ist das Netz noch sehr grobmaschig. Im Norden, rund um Diekirch und Ettelbrück sind bereits 22 Terminals in Betrieb, zwei in Clerf.



(Patrick Théry/L'essentiel)