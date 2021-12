Tram in Luxemburg kollidiert mit Lastwagen

Die Tram in Luxemburg ist am Mittwochvormittag an der Ecke Avenue de la Liberté und der Rue Heinrich Heine mit einem Lkw kollidiert. Mehrere L'essentiel-Leser haben uns Bilder geschickt, die die Straßenbahn und den Lastwagen zeigen.

Nach Angaben des Automobilclubs Luxemburg (ACL) war eine Fahrspur wegen des Unfalls ab etwa 9.50 Uhr blockiert. Knapp eine Viertelstunde später wurde diese allmählich wieder freigegeben.

(fl/L'essentiel)