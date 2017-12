Diese Themen haben unsere Leser am meisten bewegt

Januar:

Auf diesen Erfolg musste er lange warten: Mit 33 Jahren gewinnt Luxemburgs Tennis-Ass Gilles Muller sein erstes Turnier auf der ATP-Tour. 17 Jahre und und fünf Finaleinzüge waren dafür nötig. Bei der Siegerehrung in Sydney brechen bei «Mulles» alle Dämme. «Beharrlichkeit ist eine Tugend», twittert ein Tennisexperte der New York Times.

Februar:

Ein schreckliches Schicksal ereilt eine Luxemburger Familie im Februar, als der 4-jährige Enzo im Krankenhaus Esch gestorben ist. Der kleine Mann klagt mittwochs über Bauchschmerzen. Die Ärzte diagnostizieren eine Magen-Darm-Grippe. Ein Röntgenbild seines Unterleibs zeigt, dass ein Teil des Darmes seine Funktion eingestellt hat. Am frühen Samstag stirbt er im Beisein seines Vaters.

März:

Die sinnlose Verwüstung der Kirche in Bettemburg war der Aufreger des Monats März. Die Randalierer zünden in dem Gotteshaus Fahnen an, reißen Statuen aus ihren Sockeln, zerstören ein Pult und trennen Lautsprecher von ihren Verankerungen.

April:

Kameras, getarnt als Kleiderhaken machen im April die Runde. In den USA wurde bereits im Vorjahr vor den Geräten gewarnt, weil sie auf öffentlichen Toiletten gefunden wurden. Über das Internet wurden sie dann auch in Europa zum Kauf angeboten.

Mai:

Wer einen schönen Urlaub in einer traumhaften Umgebung verbringen will, muss nicht unbedingt in die Karibik oder die Malediven fliegen. Denn wie das berühmte Sprichwort sagt, liegt das Gute so nah. Dieses Video bietet einen sensationellen Blick auf die Baggerweiher in Remerschen.

Juni:

Bei einem Bungee-Sprung von einer Brücke im Norden Spaniens, versteht eine junge Frau Betreuer falsch, als dieser sie auf schlechtem Englisch mit spanischen Akzent zurückhalten wollte.

Juli:

Martina Big sorgte ebenfalls für großes Aufsehen. Wen wundert's: Aus der zierlichen Blondine aus Bettemburg ist eine schwarze Frau mit riesigen Silikonbrüsten geworden. Sie strebt eine Modelkarriere in den USA an.

August:

Die Schueberfouer 2017 beginnt für die Beamten der Police-Grand-Ducale mit einer brenzligen Situation. Drei Gäste beleidigten, bedrohten und bespuckten einen Standbetreiber. Als die Polizisten vor Ort eintreffen, kommt es zu einem Gerangel. Etwa 20 weitere Gäste springen dem Trio zur Seite. Dabei greift eine Person aus der Gruppe einer Beamtin sogar an die Waffe.

September:

Die TV-Sendung «Galileo» ist im September zu Gast in Luxemburg und nimmt die Aire de Berchem unter die Lupe. «Diese Tankstelle ist ein echtes Erlebnis», urteilt der Reporter.

Oktober:

Ein Kumpel eines Düdelingers, der tödlich mit seinem Auto verunglückte, trifft mit seinem Song im Oktober die Herzen unserer Leser. Mit seinen rührenden Zeilen erweist er seinem Freund die letzte Ehre.

November:

Eine gute Nachricht erreicht die Luxemburger Shopping-Verrückten im November. Eine neue direkte Zugverbindung zwischen Luxemburg und Düsseldorf geht an den Start. Seit dem 10. Dezember fährt der Zug täglich entlang der Mosel. Die Zwischenstopps auf der Strecke: Trier, Koblenz, Bonn und Köln.

Dezember:

Gute Frage – vor allem im Hinblick auf die Feiern zu Weihnachten und Silvester. Laut den Statistikern von Eurostat hauen die Europäer 1,6 Prozent ihres monatlichen Gehaltes für Alkohol auf den Kopf. In Luxemburg wurden übrigens im Jahr 2016 453 Millionen Euro für Bier, Wein und Co. ausgegeben – 50 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren.

(sw/L'essentiel)