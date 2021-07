Opposition will schnelle Antworten zum Hochwasser

Die laut Verband der Versicherungsgesellschaften «teuerste Naturkatastrophe in der Geschichte Luxemburgs» wird nun auch lebhaft in der luxemburgischen Politik diskutiert. Die vier Oppositionsparteien CSV, ADR, die Piraten und Déi Lénk fordern gemeinsam «eine unabhängige externe Studie» über «die Analyse und Bewertung des Informationsflusses seit den ersten Indikatoren für das Risiko schwerer Unwetter und während der Überschwemmungen vom 14. Juli 2021 sowie über die Ursachen und Ursprünge etwaiger Mängel und die Mittel zu deren künftiger Behebung».

Ein an Chamber-Präsident Fernand Etgen gerichtetes Schreiben wurde von den Vorsitzenden der Parteien mit der Bitte unterzeichnet, es «so schnell wie möglich» an die Vorsitzenden der verschiedenen betroffenen Ausschüsse weiterzuleiten.

«Die offizielle Warnung hat die Bevölkerung offenbar nicht rechtzeitig erreicht», so die CSV am Mittwoch in einer Erklärung und verwies auf die jüngsten Warnungen des europäischen Hochwasserwarnsystems fünf Tage vor dem Hochwasser. Zu den von den Oppositionsparteien vorgebrachten Punkten gehören die Informationsquellen, die Informationsflüsse, der Einsatz der Rettungsdienste und das angebliche Versagen des «Gouv Alert»-Systems.

(th/L'essentiel)