LIH entdeckt «Schutzschild» bei Krebszellen

Krebszellen können möglicherweise ein «molekulares Schutzschild» einsetzen, um Immunzellen abzuwehren. Diese «Verteidigungsstrategie» war bisher unbekannt, so das Luxembourg Institute of Health (LIH) in einer Erklärung am Dienstag. Generell versucht man mithilfe natürlicher Immunzellen und Giftstoffen Krebszellen anzugreifen. Dass dies nicht immer den gewünschten Erfolg bringt, könnte mit dem neu entdeckten Widerstand der Krebszellen zusammenhängen.

Durch diese Entdeckung hofft man nun, die medikamentöse Krebsbehandlung deutlich verfeinern zu können. Der Durchbruch «könnte die Wirksamkeit der derzeitigen immuntherapeutischen Behandlungen deutlich verbessern», erklärt Dr. Clément Thomas. «Die Entdeckung eröffnet vielversprechende Perspektiven für die Entwicklung neuer therapeutischer Strategien zur Behandlung von Brustkrebs», ergänzt das LIH.

Jedes Jahr werden in Luxemburg etwa 500 Frauen und drei bis vier Männer mit Brustkrebs diagnostiziert. Sobald ein Patient betreut wird, trifft sich ein multidisziplinäres Team, um eine Behandlungsstrategien zu entwickeln.

(nc/L'essentiel)