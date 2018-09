Italiener aus Luxemburg schreiben an Salvini

«Wir sind stolz darauf, zur italienischen Gemeinschaft in Luxemburg zu gehören», so schreibt es die italienische Gemeinschaft in Luxemburg in ihrem offenen Brief an Italiens Innenminister Matteo Salvini. Das Schreiben, das am Montagabend auf Facebook veröffentlicht wurde, wurde bereits mehr als 200 Mal geteilt und hat einige Befürworter gewonnen, darunter den Präsidenten der Abgeordnetenkammer, Mars Di Bartolomeo. Sie folgt auf das Wortgefecht zwischen dem italienischen rechtspopulistischen Minister und dem luxemburgischen Außenminister Jean Asselborn, das die beiden letzte Woche auf einem Treffen der EU-Minister in Wien hatten.

Luxemburgische Kriegserklärung



Zum Wortgefecht der Minister schreibt die spanische Zeitung «El País»:



«Es gibt wahrscheinlich wenige Dinge, die schwerer fallen, als einen Luxemburger in Rage zu bringen. (...) Salvini sagte, im Idealfall würden die Italiener mehr Kinder bekommen, so dass Einwanderer, die wie Sklaven behandelt werden, nicht nötig sind. Der Gedankengang hat den luxemburgischen Außenminister Jean Asselborn wachgerüttelt, der an die italienische Migrantenvergangenheit erinnerte und mit einem "Scheiße noch mal!" endete, das im Großherzogtum einer Kriegserklärung ähnelt.»

Luxemburg «empfängt Menschen aus allen Kulturen und sozialen Schichten, die sich gemeinsam für den Aufbau einer multikulturellen Gesellschaft einsetzen», heißt es in dem Post weiter. Unter anderem erklärte die italienische Gemeinschaft in einer direkten Ansprache an Salvini, das «Luxemburger Sozialmodell», wie die Unterstützung für junge Familien, die Interkulturalität von Kinderbetreuungseinrichtungen, welche «die Fähigkeit geben, mehrere Sprachen zu sprechen, mit Menschen verschiedener Kulturen, Religionen oder Hautfarben zu interagieren». Zudem wiesen sie darauf hin, dass wenn Migranten «mit einer schwierigen Geschichte» ankommen, mache «sich die Gesellschaft Sorgen, wie man die Kinder derjenigen integrieren kann, die einfach nur nach einer besseren Zukunft suchen».

«Wir wollen menschlich bleiben»

Der offene Brief «erzählt die Geschichte vieler Italiener, die nach Luxemburg gekommen sind, was nicht immer ohne Probleme war», äußert sich Mars Di Bartolomeo. «Der Länderwechsel ist immer schwierig, aber diese Geschichte zeigt, dass die italienische Gemeinschaft voll und ganz zur luxemburgischen Gesellschaft gehört, sich dort wohl fühlt und ihr Herkunftsland weiterhin liebt», fügt er hinzu und erinnert auch an «Dialog und Nähe mit denen, die Probleme haben, ist die beste Antwort auf die vereinfachten Lösungen der Populisten».

Der offene Brief erinnere daran, dass «auch wir ausgewandert sind und trotz unterschiedlicher Lebensbedingungen und Zusammenhänge die Erwartungen und Hoffnungen derjenigen teilen», die «mit Behelfsbooten nach Italien kommen. Wir wollen menschlich bleiben und akzeptieren nicht diejenigen, die sozialen Hass verbreiten und Krieg gegen die Armen führen. Für den Präsidenten der Abgeordnetenkammer unterschied sich die «frühe italienische Einwanderung nicht grundlegend von den aktuellen Migrationswellen». Das sind Menschen, «die nach einer besseren Zukunft suchen. Die Gastgesellschaft ist nie ein Verlierer».

(sb/L'essentiel/dpa)