«Zwei schwierige Jahre» für die Hauptstadt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Bauprojekt Tram erreicht in Luxemburg-Stadt eine komplizierte Phase. Insbesondere mit dem Beginn der Arbeiten im unteren Teil der Avenue de la Liberté am 13. Mai dürfte es für den Straßenverkehr knifflig werden, wie die Beteiberfirma Luxtram und die Stadt am Mittwoch mitteilen. Ab diesem Zeitpunkt fallen auf der Strecke auch die Busse zwischen dem Bahnhof und dem Stadtzentrum weg.

Entlastung sollen neue Busspuren zwischen der Avenue de la Gare und der Rue Origer und zwischen der Place de la Gare und der Rue de Fort-Bourbon sowie ein neuer Radweg schaffen. Der Spatenstich dazu wird am kommenden Montag gesetzt, elf Bäume werden deshalb gefällt. «Wir erwarten schwierige Jahre. Die Auswirkungen auf den Verkehr werden erheblich sein», erklärt die Luxemburger Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP).

Nach dem Baubeginn könne keine Autos mehr zwischen dem Bahnhof und der Rue de Origer fahren. Die Erweiterung der Tram auf der Avenue de la Liberté wird sich über anderthalb Jahre ziehen. Im Dezember 2020 soll die Anbindung zum Bahnhof schließlich stehen. «Bis Ende 2021 soll sie in Bonneweg ankommen und 2022 oder 2023 an der Cloche D'or. Aber das ist momentan noch Zukunftsmusik», sagt André von der Marck, Direktor von Luxtram.

(th/L'essentiel)