Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Show Echternach in den Farben von Irland

Rhythm Of The Dance begeisterte bereits mehr als sieben Millionen Zuschauer weltweit. Am Samstagabend, um 20 Uhr, steppen die Tänzerinnen und Tänzer mit atemberaubendem Tempo über die Bühne des Echternacher Trifolion. Tickets sind hier erhältlich.

Show Die Freude am Erzählen wieder entdecken

Figurentheater, kulinarische Workshops, Austellungen... Fabula Rasa ist der Beweis dafür, dass es so viele Arten gibt, Geschichte zu erzählen, wie es Erzählungen gibt. Für diese Ausgabe werden moderne Märchen auf der Bühne zum Leben erweckt. Noch bis zum 2. Februar in den Rotondes.

Museum Auf Entdeckung eines Seemonsters

Simolestes keileni. So heißt das riesige Monster aus der Jurazeit, das vor 170 Millionen Jahren im Ozean lebte. Am kommenden Wochenende stellt das Nationalmuseum für Naturgeschichte eine 3D-Replika seines Kopfes aus. Außerdem stehen Führungen und zahlreiche Workshops auf dem Programm.

Musik Metallbörse in der Kufa

Am Sonntag findet in der Escher Kulturfabrik von 11 bis 18 Uhr die neue Ausgabe der Metallbörse statt. Ein Spezialmarkt für Heavy Metal Fans. Neben den aktuellen CDs und Vinyl-Raritäten gibt es auch T-Shirts, Schmuck und weitere Fan-Artikel.

Theater Der amerikanische Bürgerkrieg

Das Theaterstück Süden wird noch bis Samstagabend im Luxemburger Grand Théâtre aufgeführt. Es spielt im Jahr 1861, am Vorabend des Bürgerkriegs zwischen Nord- und Südstaaten. Die Welt von fünf jungen Menschen steht vor dem Zusammenbruch. Sie sind von ihren Gefühlen überfordert und geraten an die Grenzen ihrer Vorstellungen von Sexualität, Identität und Schuld.

Trailer:

Mode Street Culture in Luxemburg

Jährlich veröffentlicht die Pariser Veranstaltungsagentur LA MJC All Gone – eine Sammlung der zukünftigen Street-Styles. Die neueste Ausgabe wird am Samstag von 18.30 bis 21 Uhr während einer Autogrammstunde von Autor Michael Dupouy bei Smets Men präsentiert.

Sport Eine kleine Einführung in das Parkour-System

Die Kaizen Parkour Academy organisiert am Samstag eine Parkour-Einführung für Erwachsene ab 30 Jahren. Wo? Von 17 bis 18.30 Uhr in der Sporthalle in Remerschen. Eine Anmeldung ist erforderlich: cgremich.eu/fr/parkour/.

Crédit: CGRemich Parkour

Shopping Second-Hand-Mode

Lust, die eigene Garderobe mit wenig Geld aufzupeppen? Shopping- und Vintage-Fans kommen am Samstag vom Vinokilo-Vintage Kilo Sale in der Luxexpo The Box bestimmt nicht mit lehren Händen zurück. Das Prinzip ist simpel: Klamotten werden zum Kilopreis verkauft. Ein alternatives Shopping-Angebot.

Tanz Tangoabend

Am Samstagabend findet im Luxemburger Kulturzentrum Altrimenti ein Milonga statt. Darunter wird ein typisches Tanzfest für argentinischen Tango bezeichnet. Workshop und Milonga: 25 Euro. Anmeldung ist erforderlich auf: altrimenti.lu.

Crédit: altrimenti.lu

Literatur Etwas für Bücherwürmer

Am Wochenende finden gleich zwei Bücherflohmärkte statt – im Centre Culturel Opderschmelz in Düdelingen und im Kulturzentrum in Zessingen. Der Eintritt ist jeweils frei.

Shopping Second-Hand-Klamottenmarkt im MClub

Am Sonntag, 15 bis 19 Uhr, organisiert der MClub einen Second-Hand-Klamottenmarkt. Der Eintritt kostet drei Euro inklusive Getränk.

(ol/L'essentiel)