Wenn Autofahrer die Kontrollen verweigern

Das Echo in den französischen Medien war groß nach dem Fall, der sich in den vergangenen Tagen ereignet hat: In der Nähe von Nancy, in Meurthe-et-Moselle, wurde ein französischer Polizist verletzt, als er von einem Autofahrer, der sich einer Polizeikontrolle entziehen wollte, mehrere hundert Meter mitgeschleift worden war. Dieses Phänomen, dass sich Autofahrer einer Polizeikontrolle entziehen, breitet sich in Frankreich immer mehr aus, einige Medien berichten von «24.000 Verweigerungen im Jahr 2019».

Auf Anfrage von L'essentiel bestätigt die Police Grand-Ducale, dass dies auch im Großherzogtum Realität ist, aber «die im Land registrierten Straftaten» im Gegensatz zu Frankreich «ziemlich stabil sind». Demnach registrierte die Polizei in den vergangenen Jahren zwischen «70 und 80 Verstöße pro Jahr». Ohne im Detail auf die einzelnen Taten einzugehen.

In Luxemburg wird im großherzoglichen Dekret vom 23. November 1955 nicht von einer «Verweigerung» gesprochen, sondern von einer «Nichtbefolgung der Befehle der für die Verkehrskontrolle zuständigen Mitglieder der großherzoglichen Polizei». Bei einer Nichtbefolgung auf luxemburgischem Boden droht dem Fahrer in Luxemburg eine Verwarnung in Höhe von 145 Euro sowie der Verlust von zwei Punkten auf seinem Führerschein.

(nc/L'essentiel)