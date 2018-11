Wettbewerbsfähigkeit des Großherzogtums sinkt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Jahr 2016 war man noch auf Platz 4, 2017 reichte es für Luxemburg dann nur noch für Platz 9: Laut einem kürzlich veröffentlichten Bericht über die Wettbewerbsfähigkeit der Länder Europas fiel das Großherzogtum ganze fünf Plätze ab. Der Wettbewerbsindex wird vom Competitiveness Observatory (einer Monitoring- und Analyseabteilung des luxemburgischen Wirtschaftministeriums) anhand von 67 Faktoren in den Bereichen Wirtschaft, Soziales und Umwelt berechnet.

Dabei gehört das Großherzogtum zur «Gruppe der Länder mit Spitzenleistungen», wie das Wirtschaftsministerium betont. Es liegt in dem Ranking somit knapp vor Österreich, dem Vereinigten Königreich und seinen direkten Nachbarländern. Deutschland belegt darin Platz 12, Belgien Platz 13 und Frankreich Platz 15 in der Gesamtwertung. Die wettbewerbsfähigsten Länder in der EU sind Irland (1.), Slowenien (2.) und Schweden (3.).

Wirtschaftlich gesehen liegt Luxemburg derzeit an 11. Stelle – gegenüber einem Platz 7 im Jahr 2016. Der wirtschaftliche Faktor umfasst dabei Aspekte wie die Stabilität oder Attraktivität des Landes. «Luxemburg rangiert bei einem Großteil der Indikatoren in der Spitzengruppe», heißt es in dem Bericht. Dabei liegt das Großherzogtum bei nur vier der 25 Analyse-Faktoren im EU-Durchschnitt.

Luxemburg verliert im sozialen- und Umwelt-Bereich

Im sozialen Bereich verliert Luxemburg 2016 seinen ersten Platz und landet auf dem vierten. Ziel ist es dort, den Lebensstandard und die Lebensqualität zu verbessern, zudem das Wohlbefinden und den sozialen Zusammenhalt im Land zu erfassen. Bei 14 der 24 Kriterien dieses Bereiches hat sich die Situation im Großherzogtum im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert. Bei acht wiederum verbessert.

Auch im Bereich der Umwelt verliert das Großherzogtum: Es rutscht vom 9. auf den 14. Platz. Hier umfassen die zur Analyse stehenden Kriterien, Punkte wie Rohstoffe, Energieeffizienz, erneuerbare Energien, schädliche Emissionen, Abfallbeseitigung, Natur und Ökosystem, Biodiversität und den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

Luxemburg zeigt laut Bericht mehr Varianz, was die Qualität der Ergebnisse anbelangt: So sind fünf der 18 verfügbaren Indikatoren rot markiert, liegen also unterhalb des Durchschnitts. Diese seien laut Bericht seit 2011 auf einem konstanten Level, während die Zahl der grünen Indikatoren von sechs im Jahr 2011 auf neun im Jahr 2017 gestiegen sei. Luxemburg konnte seine Leistung bei immerhin zwölf Indikatoren verbessern.

(L'essentiel)