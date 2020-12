Hauptstadt ist für Mountain-​​Biker ein «Spielplatz»

«Wenn die Leute vor der Philharmonie vorbeigehen und die Treppe sehen, sagen sie sich, dass sie schön ist, dass sie majestätisch ist. Ich sehe einen Spielplatz, auf dem ich mit dem Fahrrad fahren kann.» Alexis Astrie ist schon sehr früh auf das Mountainbike gestiegen, damals noch zusammen mit seinen Eltern. «Ich habe es immer geliebt», erinnert sich der 18-Jährige, der mittlerweile das sogenannte Freeride betreibt. «Wir nutzen alles, was wir finden können, als Terrain», erklärt der Belgier, der vier Jahre die Europäische Schule in Mamer besuchte, bevor er zum Studieren in die Niederlande ging.

«In Breda ist es viel flacher», sagt er lachend, als er die niederländische Stadt mit der Hauptstadt des Großherzogtums vergleicht. Er kommt «mindestens jedes zweite Wochenende» nach Luxemburg zurück. «Die Stadt eignet sich sehr gut fürs Mountainbiken, es gibt viele Treppen, wie bei der Philharmonie oder im Zentrum oder auch die vielen Steigungen... Auch die öffentlichen Verkehrsmittel helfen sehr. Mit der Tram kann man schnell von einem Ort zum anderen fahren».

Bildstrecke: Luxemburg-Stadt ist sein «Spielplatz»

«Zu Fuß geht man langsamer und sieht vielleicht mehr Details... Radfahren ist anders. Ich schaue mir alles an, was ich mit dem Fahrrad hoch- oder runterklettern könnte, ich sehe überall Spielplätze». Um seine Leidenschaft besser zum Ausdruck bringen zu können, hat Alexis mit seinen Freunden Videoclips gefilmt mit dem treffenden Titel «How I see it: Luxembourg». Da entdeckt man die altbekannte Hauptstadt mit ganz neuen Augen.

(jw/L'essentiel)