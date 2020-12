CFL tauschen ihr Sicherheitspersonal aus

Der Sicherheitsdienst Dussmann Luxemburg – mit 4280 Angestellten der viertgrößte Arbeitgeber des Landes – wird künftig nicht mehr von den CFL an den Bahnhöfen des Landes eingesetzt. Der Vertrag mit der Gruppe wurde von der Eisenbahngesellschaft nicht verlängert.

Der Service wird entgegen aller Mutmaßungen jedoch nicht von den Unternehmen G4S, Brinks, Securitas oder Seris Security übernommen sondern von der Firma Fact Security, die ihren Sitz in Livingen hat. Auf Anfrage von L'essentiel, machten die CFL keine näheren Angaben zu der Sache. Die Gewerkschaft OGBL erklärte, dass der neue Vertrag im Februar 2021 in Kraft treten wird.

Für die Fahrgäste bringt der Wechsel keine Veränderungen mit sich. Doch für die rund 150 betroffenen Dussmann-Mitarbeiter zeichnet sich ein Wechsel des Arbeitgebers ab. Davon betroffen sind rund 150 Angestellte. «Wir werden sicherzustellen, dass der Übergang reibungslos verläuft», erklärt Michelle Cloos vom OGBL.

Fact gewinnt neue Kunden

Die Gewerkschafterin erklärt, dass Personaltransfers für die Beschäftigten immer mit einer gewissen Unsicherheit verbunden sind. «Es gibt manchmal Reibereien zwischen den beiden Unternehmen über Einzelfälle, aber auch Meinungsverschiedenheiten über Urlaubsgeld oder ausstehende freie Tage, die vom vorherigen Arbeitgeber bestätigt werden müssen», sagt sie.

In diesem speziellen Fall sei es zu früh, um mögliche Problemfelder zu identifizieren. Dussmann habe einigen seiner der Mitarbeiter angeboten, innerhalb der Gruppe weiterzumachen. Wie genau die neue Tätigkeit aussieht, ließ das Unternehmen trotz Anfrage offen. Für Fact Security ist die Herausforderung groß. Die Firma müsse nun zeigen, «dass sie in der Lage ist, einen solchen Vertrag zu stemmen, insbesondere im Hinblick auf die Mitarbeiter», sagt Cloos.

Die 2001 von dem Belgier Yves Bastin gegründete Fact Group war die Nummer vier in diesem Sektor in Belgien, bis sie von der Firma Protection Unit übernommen wurde. Eine Fusion, die es dem Unternehmen ermöglichte, neue Kunden in Belgien zu gewinnen – und jetzt auch in Luxemburg.

(Thomas Holzer/L'essentiel)