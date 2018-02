Neue Regeln für Tattoos, Piercings und Solarium

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es ist nur noch Formsache. Wie bereits im vergangenen Herbst angekündigt, wird es in Luxemburg bald ein neues Gesetz zu Tattoos und Piercings geben. Der Ausschuss um Georges Engel wird in dieser Woche in letztes Mal zusammenkommen, um den Bericht zu finalisieren. Ende Februar oder Anfang März wird die Chamber über den Gesetzesentwurf abstimmen.

«Bislang gab es keine Notwendigkeit für einen Eingriff in die Ausbildung. Mit dem neuen Gesetz wollen wir aber zum Beispiel die Hygienebedingungen in einem Studio festlegen. Wir wollen damit nicht das künstlerische Know-how infrage stellen», sagt Engel .

Klare Hygiene-Vorgaben

21 Lehrstunden werden künftig nötig sein, um ein Studio zu betreiben. Wie genau dieses aussehen werden, können die Verantwortlichen aber noch nicht sagen. «Die Frage der Ausbildung wird durch die großherzogliche Verordnung geklärt», so Engel weiter.

Wer Tattoos anfertigt oder Piercings sticht, muss dafür einen separaten Raum benutzen. In diesem dürfen keine Tiere sein, darf weder geraucht noch gegessen werden. Darüber hinaus sind Tätowierungen und Piercings unter 16 Jahren verboten. «Nur kleine Löcher in den Ohren für Schmuck dürfen sich auch Jüngere stechen lassen», sagt der Abgeordnete.

Neben den Änderungen bei Tatoos und Piercings sind auch Solarien von der Gesetzesänderung betroffen. Die verwendeten Bräunungsröhren sollen einen Richtwert für maximal zulässige UV-Strahlung erhalten.

(Patrick Théry/L'essentiel)