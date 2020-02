Die Berufslehre ist ein guter Start ins Arbeitsleben

577 Absolventen strömten am Sonntagmorgen in ihrem besten Outfit und in Begleitung ihrer Familien in Richtung Philarmonie. Dort fand die offizielle Verleihung von DAP (Diplom über die berufliche Reife), CCP (Berufsbefähigungszeugnis) und DT (Techniker-Diplom) statt. Für viele bieten die Zeugnisse einen direkten Zugang zur Arbeitswelt.

Für Alessio, der sein DAP in Elektronik erhalten hat, ist das Diplom ein Nachweis über seine Berufserfahrung. Arbeiten wird er in der Firma, in der er die Lehre absolviert hat. Tamara (24) und Chris (26) haben nun beide ein DAP im Bereich Kellnern. «Zwei Tage in der Woche in der Schule und drei Tage in der Woche in einem Betrieb zu verbringen, ist ein gutes Kompromiss, um mit Kunden in Kontakt zu kommen und sich mit der Arbeit vertraut zu machen».

Isaias (35) gehört zu den 55 Kandidaten, die mit einer Auszeichnung belohnt wurden. Für ihn ist das der Beweis, dass er sich «angestrengt hat». Seine Berufslehre hat er übrigens in einer Versicherungsgesellschaft abgeschlossen.

(Séverine Goffin/L'essentiel)