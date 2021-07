2557 Schüler feiern in Luxemburg ihr Abitur

Die 3344 Kandidatinnen und Kandidaten für die Abiturprüfungen haben trotz der Gesundheitskrise nicht gekniffen. Mehr als drei Viertel von ihnen (76 Prozent) haben in diesem Jahr ihr Abitur bestanden – ein Wert, der ganz leicht unter dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre liegt (78 Prozent von 2011 bis 2020). In der« secondaire classique» bleiben die Zahlen mit 85 Prozent stabil. In der «secondaire général» sind die Ergebnisse mit 69 Prozent rückläufig, was «Gegenstand einer detaillierten Analyse» sein werde, wie das Bildungsministerium am Montag mitteilt.

Insgesamt haben demnach 2557 Studenten ihr Abitur bestanden. Dies ist jedoch ein Rückgang im Vergleich zu 2020, einem «außergewöhnlichen» Jahr, in dem 83 Prozent der Kandidaten ihre Prüfung erfolgreich ablegten. Die Fragen waren auf das vor der Entbindung unterrichtete Fach beschränkt. Im Jahr 2019 lag die Quote bei 78 Prozent.

«Die meisten Schüler haben die Schwierigkeiten überwunden»

Von denjenigen, die die Prüfungen im Sommer verpasst haben, können sich 14 Prozent im Herbst erneut versuchen. Neun Prozent wurden abgelehnt und müssen das Jahr wiederholen. «Das luxemburgische Schulsystem ist in der Lage gewesen, die Gesundheitskrise zu bewältigen. Die meisten Schüler haben die Schwierigkeiten überwunden, mit denen sie konfrontiert waren, einschließlich Isolation, Quarantäne oder den Einschränkungen bei sozialen Kontakten oder Freizeitaktivitäten», wird Bildungsminister Minister Claude Meisch in einer Erklärung zitiert.

Das Ministerium verweist auch auf die signifikante Kluft zwischen den Geschlechtern im klassischen Lehrplan. So weisen Mädchen im Vergleich zu den Jungen («nur» zu 81 Prozent) eine Erfolgsquote von 88 Prozent auf. Die Zahl der Abschlüsse mit «Auszeichnung» erhöhte sich in diesem Jahr auf 169, davon 149 in der «secondaire classique» und 20 in der «secondaire général». 2020 waren es noch 166, 2019 zählte das Ministerium 114.

(jw/L'essentiel)