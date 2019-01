Juncker: «Die Zeit ist so gut wie abgelaufen»

I deeply regret the outcome of the vote as i regret Brexit as such. Now we need a fast and clear plan on how to procced.Because that’s what we need to do:finding solutions,not problems.Our internal preparations to limit the damage in case of a No-Deal shall go ahead in full steam — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 15. Januar 2019

Der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel und der Präsident der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker haben sich via Twitter zum Abstimmungsergebnis im britischen Parlament geäußert. Bettel schrieb, dass er das Ergebnis so sehr bedauere wie den eigentlichen Brexit und das nun ein schneller und klarer Plan gefragt sei. Auch Juncker drängt Großbritannien nun zu einem eindeutigen Plan: «Die Zeit ist so gut wie abgelaufen.»

Bettel betonte darüberhinaus, dass Luxemburg und die EU interne Vorbereitungen treffen müssen, um den Schaden eines möglichen No-Deal-Brexits einzudämmen.

I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit https://t.co/SMmps5kexn — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 15. Januar 2019

(L'essentiel)