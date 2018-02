32-​​Jähriger stirbt bei schrecklichem Unfall

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Autofahrer war in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der CR306 unterwegs, als er gegen 2.20 Uhr zwischen Grosbous und Vichten die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte mit voller Wucht gegen einen Baum. Dabei überschlug sich der Wagen, landete auf dem Dach und fing sofort Feuer. Der Fahrer, ein 32-jähriger Einwohner von Vichten, starb am Unfallort.

Das ist bereits die siebte Person, die im Jahr 2018 bei einem Verkehrsunfall in Luxemburg ums Leben gekommen ist. Allein im Januar verunglückten sechs Menschen auf Luxemburgs Straßen tödlich.

(L'essentiel)