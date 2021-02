Henri gehört zu den weltweit fittesten Staatsoberhäuptern

Sich als Staats- oder Regierungschef fit zu halten, ist nicht unbedingt einfach. Es ist schwer, die Zeit zum Trainieren zu finden. Doch das Gesundheits- und Fitnessmagazin «Health Fitness Revolution» hat die elf fittesten Staatsoberhäupter der Welt ermittelt.

Und Großherzog Henri ist einer der elf ausgewählten Führer. «Er ist eines der fittesten Staatsoberhäupter der Welt», heißt es in dem Ranking. «Engagiert in vielen Gesundheits- und Fitnessorganisationen», darunter das Internationale Olympische Komitee (IOC) und die Weltgesundheitsorganisation (WHO), schreibt Health Fitness Revolution. Darüber hinaus «achtet er auf einen gesunden Lebensstil und treibt viel Sport».

Auch die Queen wird erwähnt

Neben Großherzog Henry sind unter anderem der isländische Präsident Guðni Th. Jóhannesson, die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern, Wladimir Putin, König Felipe aus Spanien sowie Emmanuel Macron. Demnach hält sich auch der ehemalige Fußballer George Weah als Präsident Liberias weiterhin fit. Auch Joe Biden kommt mit 78 Jahren in die Wertung, ebenso wie seine Vizepräsidentin Kamala Harris.

Schließlich erhält auch die Königin von England eine besondere Erwähnung, die sich im Alter von 93 Jahren und nach 68 Jahren Regentschaft bester Gesundheit erfreut. «Sie bleibt gesund, indem sie eines ihrer Lieblingsgerichte isst: gegrillten Fisch mit Gemüse und Salat. Und sie ist auf Bio umgestiegen».

(L'essentiel)