Auf Piraten könnte hohe Rückzahlung zukommen

Der gestern vom Rechnungshof vorgelegte Bericht zur Parteienfinanzierung stellt Unregelmäßigkeiten beim Wahlkampf 2018 der Piraten fest. Die Kampagne wurde damals vom Piraten-Mitglied Daniel Frères geführt. Laut seinem Parteikollegen Sven Clement habe Frères der Partei dafür einen Betrag von insgesamt 30.772,85 Euro in Rechnung gestellt, jedoch später auf die Zahlung verzichtet. Was die Partei als Spende auffasst, sieht der Rechnungshof ganz anders. Nun soll das Staatsministerium entscheiden.

Sollte sich dieses der Meinung des Rechnungshofs anschließen, würde es davon ausgehen, dass der Staat insgesamt 85 Prozent der Wahlkampagne der Piraten bezahlt hat. Die Beteiligung des Staates ist auf 75 Prozent begrenzt. Die Piraten könnten daher zur Rückerstattung der Summe verpflichtet sein. Das zweite Problem: Die Wahlwerbung für Piraten-Kandidat Frères erschien damals in einer Veröffentlichung einer Tierschutzorganisation beim Verlag Boulevardpresse. Der Rechnungshof verweist darauf, dass eine Sachspende einer juristischen Person des öffentlichen Rechts illegal ist. Die Piraten behaupten jedoch, die Werbung nicht in Auftrag gegeben zu haben – was der Verlag bestätigt. Der zuständige parlamentarische Ausschuss hat nun beschlossen, den Bericht an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten.

Kritiker sprechen von einem Coup des eifrigen Tierschützers Frères, da die Anzeige im Wahlbezirk Osten verteilt wurde – dem Wahlbezirk von Frères. Dies wird jedoch von Clement bestritten: «Daniel Frères hat uns bestätigt, dass er nichts davon wusste», sagt er.

(Maurice Magar/L'essentiel)