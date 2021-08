Polizei sucht nach Zeugen von Ettelbrück

Die Polizei sucht nach Zeugen im Zusammenhang mit den tödlichen Schüssen eines Polizisten auf einen bewaffneten Mann in Ettelbrück. Einen entsprechenden Aufruf veröffentlichte die Generaldirektion der Polizei am Montag. Die Aufsichtsbehörde hat routinemäßig die Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Alle Personen, die sachdienliche Informationen für die Ermittlungen haben oder im Besitz von Videoaufnahmen des Vorfalls sind, werden gebeten sich per Telefon (+352) 264 853 24 oder per E-Mail unter igp@igp.etat.lu bei der Generaldirektion der Polizei zu melden.

(L'essentiel )