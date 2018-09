Arbeitslosigkeit seit 2013 um 22 Prozent gesunken

Die Agentur für Arbeit (Adem) hat am Donnerstag die aktuellen Arbeitslosenzahlen vor den Parlamentswahlen am 14. Oktober veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die Zahl der Arbeitssuchenden im August auf 14.963 gesunken ist. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 5,5 Prozent. Das sind deutlich niedrigere Zahlen als zu Beginn der Legislaturperiode.

Die amtierende Regierung hat ihr Amt im Dezember 2013 angetreten. Im ersten Monat ihres Geschäftsjahres lag die Zahl der Arbeitssuchenden noch bei 19.287 oder 7,1 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung. Während der Legislaturperiode sank die Zahl der Arbeitslosen somit um 22,4 Prozent.

«Die Kurve wurde Ende 2014, Anfang 2015, umgekehrt und ist seitdem allmählich zurückgegangen», beobachtet Jean Ries, Leiter der Forschungs- und Statistikabteilung von Adem. Für ihn erklären zwei Faktoren den beachtlichen Rückgang: die wirtschaftliche Situation und die Reform der Adem.

Rückgang kommt allen zugute

Die wirtschaftliche Entwicklung bestimmt viel von dem, was mit unseren Arbeitslosenzahlen passiert. Was die Reform betrifft, sei es «ein langfristiger Prozess mit dem amtierenden Minister seit 2009. Davon haben wir in den letzten Jahren profitiert», so Ries weiter.

Der Rückgang kommt allen zugute, «jungen Menschen sowie Langzeitarbeitslosen, deren Zahl ebenfalls ziemlich stark gesunken ist». Darüber hinaus gab es Ende August «mehr als 7000 offene Stellen in unseren Akten, doppelt so viele wie im August 2013».

(Jérôme Wiss/L'essentiel)