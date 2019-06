Betrunkener zielt auf Ehefrau und Polizisten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Samstagabend hat ein Mann seine Frau mit einem Schrotgewehr bedroht. Die Frau konnte fliehen und die Polizei rufen. Als die Beamten in die Wohnung kamen, richtete der Mann seine geladene und entsicherte Waffe auch auf die Beamten.

Der Mann konnte überwältigt und die Waffe sichergestellt werden, ohne dass es zu einem Schusswechsel kam. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme an. Am Sonntagmorgen wurde der Mann dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Bei der Hausdurchsuchung wurden eine größere Menge an Munition und ein doppelläufiges Jagdgewehr mit Zielrohr sichergestellt und beschlagnahmt.

(L'essentiel)