Spritpreise klettern auf Rekordniveau

Zum Dienstag klettern die Spritpreise in Luxemburg in schwindelerregende Höhen. Der Benzinpreis (98 Oktan) geht pro Liter um 5,3 Cent nach oben, der Dieselpreis um satte 6,8 Cent. Der Liter 98er-Sprit kostet dann 1,356Euro, der Diesel 1,202 Euro. Das ist der höchste Stand seit Juli 2014.

Das ist eine «erhebliche» Erhöhung, sagt Jean-Marc Zahlen, Generalsekretär der Groupe Pétrolier Luxembourg (GPL), auf Anfrage von L'essentiel , und erläutert die Gründe für den Anstieg. Zum einen wirke sich die internationale politische Lage und die jüngsten Spannungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten negativ für den Verbraucher aus. «Aber das ist nicht der einzige Grund. Abgesehen von einem leichten Rückgang Ende Dezember war das Jahresende bereits von sukzessiven Anstiegen geprägt», ergänzt Zahlen.

Außerdem treibe Europäische Union und das Vorhaben ihrer Mitgliedstaaten hinsichtlich der Reduzierung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe die Kraftstoffpreise nach oben. «Die Staaten wollen ihre Biokraftstoffquote erfüllen. Dadurch wird der Markt einem erheblichen Druck ausgesetzt. Die Treibstoffpreise werden auch in den Nachbarländern steigen», so Zahlen weiter. In Luxemburg ist das Ende der Fahnenstange nicht abzusehen: Für das erste Halbjahr kommt eine weitere Erhöhung der Steuern auf Benzin und Diesel: zwischen 1 und 3 Cent für jeden Liter Benzin und zwischen 3 und 5 Cent pro Liter Diesel.

(L'essentiel)