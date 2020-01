Polizei meldet Festnahme nach «Nazi»-​​Schmierei

In den vergangenen Tagen und Nächten wurde in der ganzen Stadt das Wort «Nazi» auf Wände geschmiert. Am Donnerstagabend meldete die Polizei einen ersten Fahndungserfolg. Die Beamten nahmen einen Mann fest, der für den Vandalismus verantwortlich sein soll. Nach Angaben der Polizei leidet er an einer psychischen Störung. Er wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Betroffen waren Straßen im Zentrum, im Grund, die Umgebung des Geesseknäppchen-Forums und die Tore des EY-Gebäudes Luxemburg. Neben dem Namen «Hitler« und der Zahl «8», die für den achten Buchstaben im Alphabet und damit ebenfalls für Hitler steht, wurde auch der Name einer Person des öffentlichen Lebens an Wände geschrieben. Diese Person wurde als Nazi beschimpft oder mit Prostitution in Zusammenhang gebracht. Die Hintergründe dazu sind unklar.

(L'essentiel)