Traktor in Grevenmacher fängt Feuer

Ein Traktor hat am Mittwoch in Grevenmacher Feuer gefangen. Die Alarmmeldung ging kurz nach 16 Uhr bei der Feuerwehr Grevenmacher-Mertert (CISGM) ein, als der in einem Stall stehende Traktor aus ungeklärtem Grund Feuer fing.

Aus der Gegend kam starker Rauch, aber der Brand war schnell gelöscht. Die Wehrmänner mussten den Stall wegen der giftigen Dämpfe einige Stunden belüften.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)