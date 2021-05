Die Hauptstadt hat bereits Pläne für neue Radwege

Die Einweihung des Radwegs in der Avenue de la Liberté Anfang April markiert nur ein Etappenziel in der Entwicklung des Radwegenetzes. «Wir haben viele Diskussionen zu dem Thema geführt und sind noch nicht fertig», sagt Patrick Goldschmidt, Beigeordneter für Mobilität.

Die große Aufgabe ist nun, die Radwege im Bahnhofsbereich mit denen auf dem Kirchberg zu verbinden, einschließlich des Boulevard Prince-Henri. «Es wurden neue Studien durchgeführt, aber der Platz wird als zu gefährlich angesehen, vor allem wegen der Parkplatzausfahrten», sagt Patrick Goldschmidt. Zwei Ingenieurbüros wurden daher beauftragt, zu untersuchen, was in dem Gebiet möglich ist. Die Ergebnisse werden Ende des Sommers erwartet, was die Gemeinde aber nicht daran hindert, in einigen Tagen weitere Strecken zu präsentieren. «Eine provisorische Route wird im Park entlang des Prince Henri Boulevards in Betracht gezogen», sagt der Abgeordnete.

Politisches Gezänk

«In Kirchberg war es entlang der Tram einfach ein Netzwerk zu schaffen, in der Oberstadt dagegen mit einem dichteren Stadtgefüge, komplizierter», sagt Goldschmidt, auch um den Déi Gréng-Vertretern zu antworten, die der Stadtverwaltung Anfang April vorwarfen, nicht genug für das Fahrrad zu tun. «Die Stadtteile müssen durch Radwege verbunden werden», um «Sicherheit und Lebensqualität zu gewährleisten», hatte Stadtrat François Benoy damals gesagt.

Die Beteiligten neigen dazu, die Kritik weiterzureichen. Die Ökologen loben die von Luxtram gebauten Radwege, die zu zwei Dritteln vom Mobilitätsministerium unter der Leitung von François Bausch (Déi Gréng) bezahlt werden. Die Stadt wiederum hebt hervor, andere Radwege zu betreiben und sich dabei mit Beschwerden im Zusammenhang mit fehlenden Parkplätzen oder Terrassen auseinander zu setzen.

(jg/L'essentiel)