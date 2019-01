Zwei Massencrashs legen Berufsverkehr lahm

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zwei Unfälle, in die mehrere Fahrzeuge verwickelt waren, brachten am Donnerstagmorgen lange Wartezeiten im Berufsverkehr mit sich. Auf der A4 hat es zwischen der Auffahrt Foetz und Steinbrücken gekracht. An der Stelle wurde die Überholspur gesperrt. Es entstand ein sieben Kilometer langer Stau, der Zähfluss ging zweitweise bis zum Zessinger Kreuz zurück.

Mehrere Fahrzeuge sind auch auf der A7 kollidiert. Hier wurde zwischen der Auffahrt Lorentzweiler und Waldhof die rechte Fahrbahn dicht gemacht. Hier staut sich der Verkehr auf sechs Kilometern zurück.

Mittlerweile wurden die Unfallstellen geräumt. Der Verkehr läuft wieder normal.

A4 tëschent Opfaart Foetz an Opfaart Pontpierre Accident mat méi Gefierer, Iwwerhuelspur blockéiert, 5 km Stau #ACL_A4 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_LU) 10. Januar 2019

A7 tëschent Opfaart Lorentzweiler an Opfaart Waldhof Accident mat méi Gefierer, riets Spur blockéiert, StaugeforLängt vun... #ACL_A7 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_LU) 10. Januar 2019

(sw/L'essentiel)