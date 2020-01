Am Hof mangelt es an einer klaren Personalstruktur

Wie sieht die hierarchische Struktur des großherzoglichen Hofs eigentlich aus? Diese Frage gehört zu den vielen mit denen sich Jeannot Waringo beim Erstellen seines am Freitag veröffentlichte Berichts auseinandersetzen musste. Die Antwort dazu ist jedoch nicht ganz so einfach. «Aufgrund einer mangelnden und genehmigten Personalstruktur, erwies sich die Analyse der aktuellen Situation schwieriger als geplant», sagt Waringo. Am Hof herrsche deswegen in diesem Bezug eine gewisse Unklarheit.

Allerdings wurden zwischen 2008 und 2015 mehrere Organigramm-Projekte entwickelt. Doch keins davon führte zu einem Ergebnis. Außerdem stellte Waringo fest, dass die zugewiesenen Aufgaben der Mitglieder des Hofpersonals oft nicht mit den in ihrem Arbeitsvertrag festgelegten Aufgaben übereinstimmen.

Auf dem im Jahr 2015 erstellen Organigramm stehen der Großherzog und die Großherzogin ganz oben. Doch «die luxemburgische Verfassung sieht keine offiziellen Aufgaben für die Ehefrau des Großherzogs vor. Infolgedessen sollte nur der Großherzog als Staatschef auf dem Organigramm stehen», sagt Waringo. Außerdem würden sich der Präsident der Vermögensverwaltung und der Hofmarschall sich zu vielen Funktionen teilen. Letztere «sollte für alle offiziellen Aufgaben des Hofs zuständig sein», so Waringo.

Hier Waringos Organigramm-Vorschlag – mit einer klaren Trennung zwischen den Ausgaben des Hofmarschalls und der Vermögensverwaltung.

