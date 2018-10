«Ich möchte das Publikum zum Tanzen bringen»

L'essentiel: Alexander, kannst du uns ein wenig über dich erzählen?

Alexander Ernoult: Ich bin 16 Jahre alt, bin französisch-schwedisch und lebe in Luxemburg. Ich spiele Gitarre seitdem ich sechs Jahre alt bin und seit ich zwölf bin, am Konservatorium. Ich spiele Gitarre, Bass, Schlagzeug, Trompete und Klavier. Und ich singe natürlich!

Du wurdest vor drei Jahren entdeckt, als du mit Marcus Miller in der Rockhal zusammen auf der Bühne gestanden hast.

Ja, und im April sind wir nach Straßburg gefahren, um ihn nochmal zu sehen. Wir haben am Ausgang auf ihn gewartet. Er erinnerte sich an mich, und er lud mich ein, ihn am nächsten Tag während seines Konzerts in Luxemburg zu besuchen.

Wie bist du auf die Idee gekommen, dein Glück bei «The Voice Kids» zu versuchen?

Im März 2017 kontaktierte mich ein Rekruter der Show und bat mich, ihm ein Video zu schicken. Dann ging ich nach Paris, wo ich im August 2017 den Produzenten und Casting Director traf. Ich durfte drei Lieder singen, und wurde von einem Gesangslehrer begleitet. Dann gab es das letzte Vorsingen auf der Showbühne, mit einer echten Band, aber ohne Publikum. Es war einschüchternd, aber nicht so einschüchternd wie eine echte Blind-Audition!

Warst du denn auch vorher schon ein Fan der Sendung?

Ich habe sie zwar nicht im Fernsehen verfolgt, aber ich habe mir viele Auditions und Shows auf YouTube angesehen.

Womit willst du dich von den anderen Kandidaten abheben?

Ich habe einen rhythmischen Rock-Song ausgewählt, um das Publikum zum Tanzen zu bringen – und hoffentlich auch die Coaches! Und ich spiele Gitarre auf der Bühne, das ist ein Pluspunkt.

«The Voice Kids» wird heute Abend auf TF1 um 21 Uhr live ausgestrahlt.

(Cédric Botzung/L'essentiel)