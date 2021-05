Luxuswohnungen im Kloster Saint-​​François

Es ist ein architektonisches Meisterwerk, das im Herzen der Hauptstadt in der Rue Sigefroi, nicht weit vom großherzoglichen Palast liegt: Das Cloître Saint-François. Das ehemalige Dominikanerkloster, das vollständig saniert und in Luxuswohnungen umgebaut wurde, hat für L'essentiel seine Türen geöffnet und uns einen Blick von «einem der schönsten Balkonen Europas» geboten.

«Es gibt viele Gerüchte über den Quadratmeterpreis, die Infos stimmen nicht immer», sagte Sabrina Pontes von Unicorn Real Estate, die die Besichtigung führte. Laut der Kommunikationsmanagerin handele es sich um «einen spirituellen Ort, wo Ruhe und Luxus Hand in Hand gehen». Vier Wohnungen mit einer atemberaubenden Aussicht auf die Altstadt würden noch zum Verkauf stehen. Dem Architekten ging es insbesondere darum, «das Erbe dieses Ortes zu erhalten, indem Alt und Neu kombiniert wurden, um der Mehrheit zu gefallen».

Zu welchem Preis?

Die Sanierungsarbeiten des Cloître Saint-François begannen im Jahr 2014. Sieben Jahre später kann sich das Ergebnis durchaus sehen lassen. «Die Restaurierung der wunderbaren Gewölbe dauerte beispielsweise länger als geplant und wurde erst Anfang Mai fertiggestellt. Doch es hat sich gelohnt», so Pontes.

Über die Preise der von Unicorn zum Verkauf angebotenen Wohnungen wollte die Kommunikationsmanagerin jedoch keine Angaben machen. «Der Kaufpreis entspricht dem in Luxemburg üblichen Marktpreis», so Pontes. Dementsprechend dürfte dieser mehrere Millionen Euro betragen. «Wer in einer Ruhe-Oase und in einem architektonischen Meisterwerk wohnen möchte, hat hier die Möglichkeit.»

(Frédéric Lambert/L'essentiel)